“No he salido del país en ningún momento”, Charly Rueda se presentó ante la fiscalía

Santa Cruz, Bolivia

‘Charly’ Rueda, testigo del caso prestín, se presentó la tarde de este martes ante la Fiscalía para desmentir la denuncia que se había fugado del país.

Este lunes el director de asuntos jurídicos de la Alcaldía Cruceña, Erwin Tapia, denunció que Rueda salió del país por la frontera con Argentina y, además cuestionó al Ministerio Público por no activar la alerta migratoria.

Rueda dijo que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación: "No he salido del país en ningún momento, aquí me estoy presentando voluntariamente".

Negó cualquier tipo de transacción económica con el extinto Sergio Perovic, a quien consideraba su amigo.

"El señor Perovic era mi amigo, era una buena persona. Me llamaba y preguntaba sobre como andaban las cosas", añadió.

Por otra parte dijo que en algunas ocasiones vio a Juan José Dorado, pues en ese entonces era yerno de la exalcaldesa Angélica Sosa.