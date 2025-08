Una escena de dolor e impotencia se vio en la intersección de las calles Miraflores y 10 de Noviembre. Una familia entera pernocta a la intemperie, cobijada solo por unas mantas y una carpa improvisada, tras haber sido desalojada del lugar donde vivían bajo la modalidad de anticrético. La causa, la casa fue transferida al banco y la propietaria no les devolvió el dinero entregado, que asciende a 77.000 bolivianos.

“Estoy partida del corazón”, dice entre lágrimas la madre de familia. “Nos han desalojado y ahora estamos aquí, sin saber dónde ir. Todo el día hemos estado en la calle, las cosas están amontonadas, tapadas con una carpa y mis hijos conmigo”.

La afectada denuncia que Rosalía B. V. R. y Ana Melissa O. V., responsables del inmueble, no sólo no les devolvieron el dinero, sino que también actuaron con agresividad, burlándose incluso del intento de suicidio de uno de los hijos ante la desesperación. “Mi hijo quería quitarse la vida. Y perder a un hijo no se paga con nada. Ni con todo el oro del mundo”, lamenta con la voz quebrada.

"¡No me devuelve el anticrético!": Familia duerme en una acera tras desalojo en Cochabamba. Foto: Red Uno

El caso va más allá de lo económico. Refleja una crisis social silenciosa que golpea con fuerza a las familias vulnerables, esas que, en busca de un techo seguro, entregan sus ahorros con la esperanza de estabilidad. Pero en este caso, la promesa se transformó en pesadilla.

“Yo no estoy pidiendo limosna. Solo quiero que me devuelvan lo justo. Son 77 mil bolivianos. Esa plata no cayó del cielo. Me costó años ganarla”, clama la madre.

Mientras tanto, la familia continúa a la intemperie, en condiciones precarias. Las autoridades aún no han dado respuesta y el paradero de una de las responsables del inmueble es desconocido.

“Le pido al pueblo boliviano, a quien sea, que me ayuden. Esta señora se ha escapado como un ladrón. No sé dónde está. No me quiere dar la cara. Yo no busco venganza, solo justicia”, finaliza, mientras abraza a sus hijos en medio del frío y la incertidumbre.

