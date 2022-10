"No me parecían relevantes y por eso los borré", dijo el ministro Lima sobre polémicos tuits

La Paz, Bolivia

Tras una semana donde sufrió un accidente de tránsito y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) le pidiera su renuncia, el ministro de Justicia, Iván Lima dio una conferencia de prensa, donde fue abordado por distintos temas donde su nombre se ha visto involucrado, entre ellos el porqué borró los tuits que escribió sobre Evo Morales.

“Porque no me parecían que eran relevantes y por eso tomé la decisión de borrarlo. Me parecía que podía interpretarse de manera equivocada”, dijo Lima.