16/09/2022 - 15:08

Policial

“No nos están acusando de corrupción sino de procesos administrativos”, Chapetón al salir de celdas policiales

“Tenemos la conciencia tranquila, hicimos muchas obras, y eso no van a poder tapar, no puede ser justo que la Alcaldía (de El Alto), con su administración actual, quieran inventar pruebas y no haya una imparcialidad”, manifestó ante los medios.