"No podía dormir, revisé las cámaras y vi que estaban robando mi kiosco": dueño cuenta cómo frustró el robo a su negocio

Cochabamba, Bolivia

El dueño de un kiosco de fotocopias, ubicado en el km 5 de la Av. Blanco Galindo, logró frustrar el robo de su negocio, al presentir que algo estaba sucediendo. El hecho sucedió la madrugada de este martes.

"De casualidad, no concilié el sueño a las tres de la mañana y revisé las cámaras de seguridad que tenemos en la zona. V i algo anormal que estaba ocurriendo en mi kiosco, me fijé algo mejor y algunas cosas ya estaban afuera. Desperté a mi hijo para salir lo más rápido posible y ver qué estaba pasando. En el camino, llamamos a la policía, que afortunadamente nos auxiliaron, aunque tardaron un poco", relató el propietario.

Así, al arribar encontraron que el ladrón estaba todavía al interior del kiosco y pidieron ayuda al guardia de la Caja Nacional de Salud. El kiosco estaba con la ventana abierta y varios objetos de este pequeño negocio ya habían sido subidos al vehículo, como papeles, tintas, sillas y otros.

"Gracias al policía que me ayudó. Vinimos y el ladrón estaba dentro sacando las cosas y el señor del taxi estaba aquí afuera con el auto encendido, esperando cargar todo para después darse a la fuga . El policía le siguió al ladrón, que cruzó la Av. Blanco Galindo, corrió hasta la rotonda a Coña Coña y tuvo que sacar arma blanca para intimidar al oficial, pero se escapó", detalló el dueño.

Al promediar las 4 de la madrugada, efectivos policiales de Radio Patrullas 110 se hicieron presentes en el lugar, luego de que el uniformado pidió apoyo al recibir la denuncia de robo.

Por su parte, el conductor indicó que solo le habrían contratado para trasladar todos los objetos hasta otro sector.

"Yo estaba bajando de Quillacollo, ya me estaba yendo a la casa y me ha hecho parar un señor en la avenida. 'Una carrerita', me dijo y también que necesitaba vagoneta y quería llevar algunas cosas porque se estaba trasladando. Yo por hacer una carrera más y las cosas ya estaban aquí afuera. Él estaba solo y le dije que le iba a cobrar 50 bolivianos. Aceptó, alzó las cosas y lo cargó. Luego aparecieron otras personas", afirmó el chofer.