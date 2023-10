Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hoy se realiza el velorio de José Armando, el niño de 13 años que murió aplastado por el tronco de un árbol durante la poda en una unidad educativa del Plan 3.000.

El menor fue llevado hasta el centro de salud Los Pocitos, pero ya no contaba con signos vitales. Aunque trataron de reanimarlo, ya era demasiado tarde.

El pequeño estaba a cargo de su tía, quien lo criaba junto a sus hermanos. Ella estaba de viaje cuando sucedió el trágico hecho y se enteró al momento de retornar.

"Me llamó la directora y me dijo que pasó un accidente. La llamada no se escuchaba bien y le pedí que averigüe qué fue lo que pasó exactamente. Le llamé a mi papá, pero no me contestaba. Después él habló con mi pareja diciéndole que mi sobrino había perdido la vida, nada más", contó la tía.

El árbol que causó la muerte del niño.

Entre la confusión y la sorpresa, la noticia dejó en shock a la joven, que intentaba averiguar más detalles de la situación.

"Solamente me dijeron que vaya un familiar urgente porque tenían que llevarlo a otro hospital de emergencia. No sabía qué estaba pasando", agregó.

José Armando vivía con su tía junto a sus hermanos, tras quedar bajo su tutela.

"Mis papás me ayudaban, mi papá, que trabaja de guardia, me ayuda con el sustento de la casa, mi mamá también viajaba y trabajaba para ayudarme con los niños. Acabo de llegar y lo encuentro ahí (en el ataúd). Pensé que era mentira, no quería creer", alcanzó a decir antes de romper en llanto.

Lo recuerdo como un niño alegre, que ayudaba en su casa y a sus hermanos menores.

"Yo siempre le hablaba, le decía que tiene que ser un niño fuerte, valiente e independiente. Yo lo estaba alistando para ser fuerte a él, pero yo no me preparé para esto", agregó.

Además, le encantaba el fútbol y su programa favorito era "100 bolivianos dicen" de la Red Uno de Bolivia.

"Yo le decía que vaya a dormir, que ya era tarde y él pedía quedarse hasta que termine el programa", recordó.

La última conversación que tuvo con su sobrino fue antes de su viaje, le explicó lo que iba a hacer y le pidió que cuide a sus hermanitos.

"Cuando estábamos viajando, me llamó para contarme de los berrinches de sus hermanitos, les dije que le hagan caso y no hagan renegar. Luego, me encargó que le mande sus tareas. Me ayudaba bastante, a pesar de que era estricta, era responsable, nunca fue contestón, porque yo siempre trataba de enseñarlo lo mejor", añadió.

También destacó el apoyo de los padres de familia del colegio, la comunidad y los vecinos que se movilizaron rápidamente.