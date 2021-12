No se descarta Ómicron en Santa Cruz y se prohíben las fiestas de Año Nuevo

Cargando...

Debido al alarmante aumento de Covid-19 en el municipio de Santa Cruz, el secretario Municipal de Salud Roberto Vargas, informó que no se descarta la presencia de la nueva variante Ómicron.

La autoridad, señaló que si bien no tienen la tipificación por parte del Ministerio de Salud que confirme que Ómicron ya circula en el departamento, aseveró que los excesivos aumentos de casos positivos, podría ser el ingreso de esta variante.

Con respecto a las festividades para Año Nuevo, aclaró que no hay permisos para realizar las fiestas y pidió a los organizadores de estos eventos no hacer contratos, ni vender entradas para fiestas, porque no permitirán que se realicen, ya que podría ser un atentado a la salud pública por los excesivos casos de contagios que se reportan diariamente.

Vargas enfatizó que los controles continuarán, avalados a la resolución 0013, la cual está vigente hasta el 3 de enero y dice que están prohibidas las fiestas de fin de año.