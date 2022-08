"No sé mi nombre, soy un maleante", dijo el hombre que atropelló a una mujer en una tienda

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes 23 de agosto en las calles Baptista y Colombia, cuando un conductor en aparente estado de ebriedad pretendía estacionar su vehículo, pero terminó atropellando a una mujer que fue a comprar pan a la tienda del lugar.

La víctima de 38 años quedó malherida, presenta un traumatismo encefalocraneano moderado, varios hematomas en el cuerpo y esguinces en las rodillas. El motorizado prácticamente se subió a la acera e impactó contra el frontis de la tienda.

El chofer del motorizado ni siquiera se dio cuenta que atropelló a una mujer. "Que mujer, no había ninguna mujer, no había, mentira (...) Sientan mi aliento o alcoholemia que me saque", indicaba de forma persistente.

"Ellos me han hecho parar", indicó el conductor, haciendo referencia a los oficiales de tránsito. "Yo me estacioné, donde me iba estacionar. Ellos están en moto pueden estacionar fácil donde sea. 'Para' me dijeron, yo me he parado acá", declaraba este martes a la Red Uno.

El hombre de 40 años se abstuvo a declarar, al momento de las preguntas de la Fiscalía respondía con incoherencias, aseguraba que no sabía su nombre y que era un maleante. Continúa en calidad de aprehendido, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Cargando...

La unidad de tránsito secuestró el vehículo, que se encuentra en una posta policial.