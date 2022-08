“No estoy ebrio, sólo me estacioné”, indicó el conductor que atropelló a una mujer

Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente de tránsito en las calles Baptista y Colombia, donde una mujer fue atropellada. El motorizado se subió a la acera y arrolló a la víctima que circulaba por el lugar.

El dramático hecho ocurrido a primeras horas de este martes 23 de agosto, donde el vehículo impactó contra el frontis de una tienda en el lugar. Aparentemente el chofer habría perdido el control de su motorizado cuando pretendía estacionar.

"Ellos me han hecho parar", indicó el conductor, haciendo referencia a los oficiales de tránsito. "Yo me estacioné, donde me iba estacionar. Ellos están en moto pueden estacionar fácil donde sea. 'Para' me dijeron, yo me he parado acá", declaró a la Red Uno.