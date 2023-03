“No soy traidor, ni masista”, Ribera se defiende y Creemos alista recurso para invalidar elección

Santa Cruz - Bolivia

Este viernes el diputado considerado ‘disidente’ de Creemos, Richard Ribera, fue elegido como el nuevo presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz; en medio de una serie de incidentes que se registraron entre asambleístas.

El legislador fue el único candidato que se presentó a la elección y, tras finalizar la misma, lamentó las acusaciones que fueron lanzadas por parte de sus colegas.

“Es lamentable toda la campaña que hicieron en contra de mi persona, pero quiero decirle a toda Santa Cruz que Richard Ribera no es traicionero, no se vende y no es masista (…) Resulta que quien piense diferente es masista”, expresó ante los medios de comunicación el presidente electo de la Brigada Parlamentaria.