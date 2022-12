"¡No tengo dinero para el tratamiento!": Una madre sufrió la picadura de una araña viuda negra y tiene complicaciones

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una mujer que fue víctima de la picadura de una araña 'viuda negra', contó que hace 6 meses continúa con complicaciones en su salud, tiene la pierna izquierda inflamado y dolores de cabeza continuos. Tiene seis hijos y pide ayuda económica para poder pagar su tratamiento.

Dionisia Choque asegura que no puede mejorar, el hecho se registró hace meses y requiere un tratamiento médico estricto para mejorar. La mujer fue picada por el arácnido cuando realizaba el trabajo de cosecha.

"No me alcanza el dinero para los medicamentos, no tengo dinero ni para comer. Estoy varios días sin poder desayunar, incluso lo vendí mi garrafa. El médico me dijo que si o sí debo realizar el tratamiento, si quiero mejorar. Pero esto no cubre el SUS, lo que es medicamentos no cubre. ¡No me alcanza!", contó en medio de lágrimas.

El padre de sus hijos la abandonó, ella contó que sufrió la picadura cuando realizaba el trabajo de cosecha. "Pasó cuando estaba con mi hija, estábamos cosechando, no teníamos dinero y fue a trabajar, ese día me ha pasado esta desgracia", contó.

Cargando...

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al número 717 - 48370 o al 722 - 18387.

¿Qué hacer si te pica una araña 'viuda negra'?

La picadura de las arañas viuda negra rara vez es mortal, pero es importante obtener atención médica lo antes posible porque puede causar algunos trastornos.

Lava bien la picadura con agua y jabón. Luego aplica un cubito de hielo sobre la picadura para reducir la extensión del veneno. Intenta elevar la zona y mantenerla quieta para evitar que se extienda el veneno. Aunque casi siempre es fácil identificar las arañas viuda negra, es mejor asegurarse de qué clase de araña se trata. Puedes matar a la araña antes de llevarla; simplemente asegúrate de no aplastarla tanto que luego nadie pueda reconocerla.