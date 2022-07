Noveno feminicidio: “Peleamos porque ella estaba celosa y sólo le di un puñete”, dijo el agresor

Cochabamba, Bolivia

Enterraron a una joven de 26 años aproximadamente, en una de las habitaciones de la casa de su pareja, en la zona Alto Buena Vista, la Policía llegó hasta el lugar y desenterraron el cadáver de la víctima que murió a golpes. Su pareja de 29 años fue aprehendido con fines investigativos y sería el autor confeso del feminicidio.

Preliminarmente se conoce que la data de muerte oscila entre 48 y 72 horas, además, el cuerpo de la mujer tiene equimosis (hematomas) y otro tipo de lesiones. El Director Nacional de Derechos Humanos y Control Social, indicó que el trágico hecho se produjo el pasado sábado, cuando la pareja consumió bebidas alcohólicas.

El autor del feminicidio la golpeó, la mujer cayó al suelo golpeando la cabeza, perdiendo la vida. La víctima conocida como Gaby N. N. murió por un traumatismo encefalocraneano (TEC) cerrado.

De la víctima se desconoce el apellido, edad precisa o si tiene familiares, el único dato que se tiene es que su agresor dijo que "la conoció en la calle" y eran pareja, no tienen hijos en común. Ahora se aguarda la audiencia de medidas cautelares que se realizará este martes 26 de julio.

"Le he golpeado, un puñete nomás le he dado en su cara nada más. Estábamos mareados y hemos peleado, estaba celosa y me ha rascado en la cara. Pero no ha muerto (...) No conozco a sus familiares, la conocí en la calle nomás. Estoy arrepentido", indicó en sus últimas declaraciones.