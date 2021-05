Nueva ley obliga a los reclusos elegir entre silla eléctrica o fusilamiento

Cargando...



El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, promulgó un proyecto de ley que obliga a los condenados a muerte a elegir entre la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento, esto ante la falta de drogas inyectables letales.

McMaster firmó el proyecto de ley el viernes. El proyecto de ley mantiene la inyección letal como el método principal de ejecución si el estado tiene las drogas, pero requiere que los funcionarios de la prisión usen la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento si no es así.

Carolina del Sur había sido uno de los estados más prolíficos de su tamaño en la ejecución de reclusos. La falta de drogas inyectables letales detuvo las ejecuciones.

Los fiscales dijeron que tres reclusos han agotado todas sus apelaciones normales, pero que no pueden ser asesinados porque, según la ley anterior, los reclusos que no eligen la silla eléctrica automáticamente están programados para morir por inyección letal. Todos han elegido el método que no se puede realizar.

No se sabe con certeza qué tan pronto pueden comenzar las ejecuciones. La silla eléctrica está lista para usar.

Los funcionarios de prisiones han estado haciendo una investigación preliminar sobre cómo los pelotones de fusilamiento llevan a cabo ejecuciones en otros estados, pero no están seguros de cuánto tiempo llevará tener uno en Carolina del Sur.

Los otros tres estados que permiten un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte. Carolina del Sur es uno de los ocho estados que aún pueden electrocutar a los reclusos.