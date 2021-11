Nuevo desborde del río Tangani deja cuatro viviendas inundadas y la zona entre lodo

En el Plan Autopista en la ciudad de La Paz cuatro casas resultaron seriamente afectadas tras el desborde del rio Tangani que derivó en una mazamorra que ingresó a las viviendas tras una intensa lluvia.

Una de las viviendas más afectadas pertenece a la señora Victoria quien con lágrimas en los ojos señaló que prácticamente lo perdió todo incluso una pequeña tienda que era su sustento diario.

“El agua ha entrado yo me he tenido que escapar y todo me ha entrado. Todo eso se ha entrado”, señaló Victoria una de las afectadas.