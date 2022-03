Nuevos videos revelan que la persiguieron por varias calles hasta abofetearla

Santa Cruz - Bolivia

La Fiscalía obtuvo nuevas imágenes de la agresión de una mujer contra una joven de 22 años, Neydi Huanca, durante Carnaval, la fiscal Margot Vargas que investiga el hecho señaló que espera la declaración de la acusada, Carmen Ordoñez, para la imputación por el delito de lesiones graves y leves. La víctima tiene 4 días de impedimento producto del manazo que le dio en el rostro.

La fiscal del caso informó que estos nuevos videos revelan que la mujer abordo de la camioneta persiguió por varias calles a la joven hasta encontrarla donde procedió a jalonearla, echarle espuma y luego le propinó un golpe en el rostro a la altura del ojo derecho.

En un primer video de la agresión, que se hizo viral en redes sociales, se observa a la mujer recriminando a la joven que antes había lanzado una piedra contra el vehículo de la mujer.

Cuando la joven le dijo que no estaba participando en el juego con agua, la mujer le grita: “si uno no quiere que la mojen, no sale de su casa”.