Dos sujetos roban un vehículo en Bella Vista, sus propietarios piden ayuda para hallarlo

Este lunes por la madrugada dos delincuentes habrían sustraído un vehículo en la calle prolongación de la zona Bella Vista de la ciudad de La Paz, cámaras de seguridad registraron el momento cuando se llevan el vehículo, la familia cuenta que días antes un sujeto se acercó a su movilidad de forma sospechosa, cuando estaba estacionado.

“Somos panaderos, nos levantamos a las 05:00 a.m. y ya no estaba el vehículo, nos asustamos y empezamos a gritar en toda la calle, pero nadie nos daba información, no sabemos en qué repartir el pan, mis padres están correteando de pueblo en pueblo y en las trancas, ya hicimos la denuncia correspondiente a Diprove, no sabemos con que movilizarnos es nuestra fuente de trabajo”, manifestó entre lágrimas la joven hija de los propietarios del vehículo.