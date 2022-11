Opositores acusan al MAS de no querer aprobar el proyecto de ley del censo

Cargando...

La aprobación de un proyecto de ley del censo se empantanó una vez más en la Asamblea Legislativa. Las diputadas Luisa Nayar y Marioli Morón acusaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) de no querer aprobar una normativa que garantice principalmente la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones generales de 2025.

“Denunciamos públicamente que hoy el MAS nos quiere dejar sin ley, porque s que nos quiere dejar sin censo, tristemente no le van a poner un punto final a este conflicto, le mintieron al país, no tienen la decencia de ponerle hoy la cara y repito, no tienen la mínima intención de realizar una ley censal por mandato de Evo Morales”, denunció la legisladora Luisa Nayar.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, convocó a sesión para las 18:00 del jueves para tratar el proyecto de ley del censo, sin embargo, esta fue declarada en cuarto intermedio sin fecha y hora para su reinstalación porque la Comisión de Constitución no entregó el informe correspondiente sobre el proyecto de ley.

Varios parlamentarios pasaron la noche en el hemiciclo a la espera del informe y la reinstalación de la sesión del pleno. Hasta la 6:30 de este viernes aún no se instaló la sesión.

Cargando...

“No se tiene hora ni fecha ni para la reinstalación de la sesión de la Comisión de Constitución ni para la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, esto es alarmante porque se había manifestado que se iba a tener una respuesta hasta el pasado lunes y va vamos a viernes y no hay ninguna ley, ningún tipo de manifestación en relación a que se vaya a aprobar o tratar la misma”, reclamó Nayar.

De acuerdo con declaraciones de la oposición, la redacción del informe de la comisión se empantanó en la parte donde se señala que los resultados del censo deben ser aplicados para la redistribución de escaños.

“En un momento dado fue el tema de la fecha, hoy en día sabemos que hay muchas obstaculizaciones con el tema de la reestructuración de los escaños políticos. (…) Sabemos que hoy se han valido de artimañas engañosas como todo lo que hace el MAS, han sometido a un cuarto intermedio sin fecha y hora porque sabemos que existe una problemática interna del MAS sobre el tema de los escaños políticos, es decir, no quieren que haya una entrega de la distribución de los escaños antes de las elecciones 2025”, dijo la diputada Marioly Morón.