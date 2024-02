Organizaciones instalaron una huelga de hambre en la Asamblea

La Paz, Bolivia

Este jueves 22 de febrero, sectores instalaron una vigilia y una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa en demanda de la aprobación de los proyectos de ley de créditos por la Cámara de Diputados, que lleva más de dos horas de sesión sin definir el orden del día.

Representantes de Fejuve Sur y Fejuve El Alto, se apostaron en el piso 18 y aseguraron que no se moverán hasta la aprobación de los proyectos mencionados y que no inicien con las normas 073 y 075.

Aseguraron que son más de 100 personas que se instalaron en las diferentes salidas de la Cámara de Diputados para evitar que los parlamentarios abandonen el lugar.

"Estamos tomando esta medida estos legisladores no trabajan para el pueblo, es lamentable. El pueblo está movilizado y no va a parar, poco a poco se van a sumar a esta huelga de hambre. A los legisladores indicarles que no perjudiquen, siguen debatiendo queriendo modificar el orden del día, ¿cuál es el miedo? Quieren modificar para hacer chantaje y después no aprobar", afirmó uno de los huelguistas y representante de la Fejuve El Alto.