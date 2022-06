Oriunda de Santa Rosa del Sara gana vagoneta que sortea el Banco Económico

Santa Cruz, Bolivia

Aunque aún no sabe manejar, está dispuesta a aprender y así poder disfrutar a pleno su premio. Benita Franco Cuéllar (43), una ama de casa, oriunda de la población de Santa Rosa del Sara y que reside en Santa Cruz de la Sierra desde sus 14 años, ha sido la ganadora de la 5ta vagoneta que sortea cada mes el Banco Económico entre los clientes de la Cuenta Premium, Premium Digital, y Asalariado Premium de todo el país.

“Lloré de la emoción cuando una amiga me llamó para contarme que vio mi nombre y que yo era la beneficiada en el sorteo. Aún no lo puedo creer y aunque no sé manejar, estoy dispuesta a entrar a una escuela de conducción para aprender y así disfrutar a pleno de este premio que me otorga el Banco”, señaló, aún emocionada, Benita Franco, ganadora del sorteo.

Benita Franco, viene de una familia numerosa de 10 hermanos y vive en la zona 2 de Agosto de la capital cruceña; tiene un niño de 9 años, actualmente colabora a sus hermanas en el horneado de queques y panes dulces, que los venden a pedido y nos cuenta que desde hace un año y medio abrió su Cuenta Premium en la sucursal de la Avenida Paraguá.

“Siempre tuve plena confianza en el Banco Económico, lo elegí entre muchos, y estoy feliz de saber que fui premiada porque tomé la mejor decisión a la hora de querer abrir mi cuenta bancaria”, afirmó Franco.

Ella se convirtió en la penúltima ganadora de la promoción “Cuenta Premium sobre Ruedas” entre los clientes que aperturaron o cuentan con su caja de ahorro denominada: Premium, Premium Digital o Asalariados Premium en bolivianos. Por cada 350 bolivianos que tenían de saldo promedio mensual, el cliente tenía una opción para participar del sorteo mensual.

El pasado 01 de junio, y como estaba previsto, se realizó la entrega de la vagoneta a la 5ta beneficiada, en la Red Uno de Bolivia y en transmisión en Rede Sociales, además, se realizó el sexto y último sorteo de la Campaña, resultando ganador Victor Manuel Chávez Arteaga, de la ciudad de Cochabamba.

Debemos recordar que fueron un total de 6 vagonetas sorteadas entre los clientes del Banco Económico (hasta junio de 2022), actividad que fue autorizada por la Autoridad de Juego (AJ) y supervisada por un Notario de Fe Pública.

Por su parte, Carlos Santander, Subgerente Regional de Banca Personas del Banco Económico, mostró su satisfacción al realizar la entrega y destacó la confianza que ponen los clientes y la población en general en la entidad bancaria.

“La confianza puesta en nuestra entidad está siendo premiada y nos llena de satisfacción saber que somos los preferidos de la población que se decide por nuestros servicios”, comentó Carlos Santander, Subgerente Regional de Banca Personas del Banco Económico.

Santander, recordó que la novedosa Campaña “Cuenta Premium sobre Ruedas”, tuvo una gran aceptación y que existe una gran satisfacción por la repuesta obtenida entre los clientes y población a nivel nacional y que próximamente regresará con novedades.

