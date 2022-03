Oscar 2022: Will Smith explota contra Chris Rock y lo golpea por insultar a su esposa

Cargando...

¡Los asistentes quedaron boquiabiertos! Will Smith, uno de los nominados a Mejor Actor en la gala de los Premios Oscar 2022, vivió junto a Chris Rock uno de los momentos más incómodos en la historia de esta ceremonia de Hollywood.

Durante la entrega en Los Ángeles, la primera en normalidad tras la pandemia, Will Smith se levantó de su asiento y agredió al comediante Chris Rock, en el escenario.

Rock, quien ya ha sido el encargado de la ceremonia en otros años, subió al escenario a entregar un galardón, y lo hizo realizando bromas pesadas. En esta ocasión sus comentarios hicieron enfurecer al protagonista de Soy leyenda. Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane".

"No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó Smith notoriamente enfadado cuando tomaba su asiento.

En la transmisión se puede ver el gesto de desaprobación que hizo Jada Pinkett sobre el chiste que desató las risas de los artistas en la sede de los Oscar, lo que provocó que Smith subiera al escenario y diera un golpe al presentador.

La bronca entre Smith y Rock no es nueva, previamente el humorista ya se había referido a Jada de una forma poco agradable para ellos.

En 2016 Chris Rock habló de Jada. “¿Qué ha pasado este año? (2016) La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿No está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease las bragas de Rihanna. No estaba invitado”, decía el cómico y actor en la entrega 88 donde también participó como presentador.

Jada Pinkett Smith, quien también es actriz, sufre de alopecia y reveló públicamente su diagnóstico en 2018.