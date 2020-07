Paciente perdió la vida en puertas de un hospital de Quillacollo

Quillacollo, Cochabamba

Un hombre murió anoche en puertas del hospital centinela "Benigno Sánchez" en el municipio del valle bajo, tras ser rechazado de por lo menos tres centros médicos, porque indicaban que no les correspondía ese ambulatorio.

La hermana del fallecido relata que buscó atención, primero en la Clínica “San José”, donde los rechazaron indicando que estaban en cirugía. Insistió en solicitar atención, haciendo alusión a que no se trataba de un caso de coronavirus (Covid-19).

“No está con Covid le dije, está mal sólo mi hermano, con colesterol o el corazón, se está asfixiando indiqué. La doctora o enfermera me dijo no, no, no. Está en cirugía el doctor llévelo a la clínica San Bernardo, entonces hicimos correr a ese lugar”, relató.

En la Clínica “San Bernardo” recibieron la misma respuesta, le indicaron que debía esperar alrededor de una hora. “Mejor llevátelo a otro lado me dijeron, yo respondí si le vamos a pagar, por favor denle oxígeno para que pueda respirar, él no está con Covid”, pero no recibieron atención.

La última clínica que visitaron fue “El Carmen”, el personal le indicó que de acuerdo a la patología que presentaba su hermano debía ir al Hospital “Benigno Sánchez”, ese fue el último recorrido que pudo realizar el paciente antes de morir.

