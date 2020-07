Pacientes renales protestaron pidiendo pruebas Covid-19

Cochabamba, Bolivia

Un grupo de paciente con insuficiencia renal protagonizó una protesta en puertas del Caja Nacional de Salud (CNS), ubicada en el kilómetro 5,5 de la av. Blanco Galindo, la mañana, exigieron que se realice pruebas Covid-19 a los más de 200 enfermos que dializan en este centro médico.

Además, pidieron que se amplíe la infraestructura, fumigación constante a la sala de hemodiálisis y más personal médico para atender la demanda, indicó uno de los familiares.

“Necesitamos atención médica con prioridad y la Caja no está haciendo nada para atender en mejores condiciones a los pacientes renales, no hay sistema de desinfección, no hay control, no fumigan y eso es un riesgo, porque todos los días vamos a visitar a nuestros pacientes y si no desinfectan, hay mayor riesgo de contraer el Covid-19”, dijo uno de los familiares.