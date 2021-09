Padre afgano vende a su hija por 500 dólares: ONU advierte caos humanitario

Kabul, Afganistán

El regreso de los talibanes alarma también por el aumento de la pobreza y el hambre en Afganistán. La ONU advierte que los alimentos podrían acabarse a fin de mes y que 14 millones de personas están al borde de la inanición. Por eso, algunos están vendiendo sus cosas y hasta a sus hijos.

La situación que sigue cobijando a millones de afganos actualmente es cruda. Ejemplo de ello es la historia que hoy le da la vuelta al mundo, tras la decisión de un padre por vender a su hija por 580 dólares, para no dejar morir de hambre al resto de su familia.

Se trata de Mir Nazir, un ex policía que ya está en negociaciones para entregar a la menor, ya que hay otras seis personas en su familia que dependen económicamente de él y que hoy la están pasando muy mal. Además, afirma que no quiere arrebatarle a su pequeña la posibilidad de crecer en un hogar mejor.

Toda esta situación fue desencadenada tras la crisis económica que se generó en Afganistán tras la retoma del poder por parte de los talibanes, que entre otras cosas, fueron noticia este fin de semana al permitir ue las mujeres puedan ingresar a la educación superior mediante ciertos parámetros.

"Preferiría morir antes que quedarme reducido a vender a mi hija” dijo el hombre, de 38 años. “Pero mi propia muerte no salvaría a nadie de mi familia. ¿Quién alimentará a mis otros hijos? No se trata de elección. Se trata de desesperación”, relató el ex oficial para The Times.