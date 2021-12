Padres de familia bloquean en El Alto sus hijos no estarían habilitados para cobrar el Bono Estudiantil

El Alto

Una madre de familia y apoderada, denunció este lunes, que tras dirigirse al Banco Unión, donde debía hacer el cobro del beneficio para su hija y su hermano menor, no le otorgaron el pago de uno de los beneficiarios, debido a que le manifestaron que el menor no estaría habilitado.

“Tengo que cobrar dos bonos, de mi hermanito porque soy su tutora y de mi hijita de kínder, ahora de mi hermanito cobré normal, de mi hija me dice que no se sabe en qué momento van a cobrar de nivel inicial, no está en sistema, al año no más no tenemos ordenes de pagar a inicial me dijeron”, manifestó la madre de familia.