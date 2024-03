Padres de familia piden rendición de cuentas por Bs 85 mil a una junta escolar en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este jueves 14 de marzo, padres de familias del colegio Fe y Alegría "José Malky" de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, instalaron una protesta denunciando que la junta escolar presuntamente les habría estafado más de 85 mil bolivianos.

Los padres se dirigieron hasta la casa de la presidenta de la junta escolar para exigirle una rendición de cuentas.

Aseguraron que el dinero estaba destinado a hacer arreglos en la unidad educativa y también pagar a algunos profesores que trabajan en el colegio, ya que ellos no tienen ítems.

"Ese dinero es los aportes de los padres en la mensualidad para que se le pague a algunos profesores que se ha contratado, porque al colegio le falta ítems. Ese dinero y algunos aportes se ha hecho una suma, en dos gestiones de 2022 y 2023, de 85.000 bolivianos que la señora no responde. Se le ha llamado, se le ha citado, no aparece y no da la cara. Este monto es de 12 cursos de primaria", agregó el padre.