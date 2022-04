Padres del acusado de estafa: "Le prestamos 100 mil dólares y no nos dejaba meternos en sus negocios"

Cochabamba, Bolivia

Los padres de Rodrigo Aguilar negaron estar involucrados en las acusaciones de presunta estafa en contra de su hijo y la Constructora Aguilar. Señalaron que ellos mismos le entregaron 100 mil dólares para que pueda invertir en sus negocios de construcción y están siendo afectados por la situación.

Por eso, no salen de su asombro ante las denuncias hacia su hijo, pero aseguran que no saben dónde se encuentra y le piden que de la cara.

"No confío en la inocencia de él porque yo soy afectado. Le 100 mil dólares hace cinco años. Cuando nos pedía plata, siempre le dábamos", contó el padre. "Esa es otra parte dolorosa del problema. No sabemos absolutamente nada. Nunca hemos estado en los negocios y toda la actividad que tenía Rodrigo con la empresa y ahora somos los que pagamos los platos rotos. Nosotros estamos acá dando la cara", agregó.

"Estamos devastados y sufriendo tanto como las familias afectadas", comentó la madre. La denuncia hizo que muchas personas los atacaran mediante llamadas y mensajes, lo que tiene secuelas en su honra e incluso su salud.

Los señores Aguilar indicaron que el manejo de la Constructora era de dominio único y exclusivo de Rodrigo Aguilar, quien no permitía que nadie más se metiera en sus asuntos y que ellos en ningún momento vendieron ni promocionaron la venta de los departamentos.

El padre develó que Rodrigo ni siquiera aceptaba consejos. Incluso uno de sus hermanos quiso hablar con él, pero provocó una enemistad y llevaban seis meses sin hablarse.

Señalaron que sus propios familiares también fueron afectados porque le entregaron distintos montos de dinero. Incluso su casa está hipotecada en el banco.

"La última vez que tomé contacto, por chat, me dijo que estaba entrando a una audiencia. Después, no me contestó más. Intentamos comunicarnos por todos los medios y no tuvimos ninguna respuesta de su parte", enfatizó el padre.