Acusan la Constructora Aguilar por estafa en venta de departamentos que nunca se entregaron

Cochabamba, Bolivia

Esta semana, se denunció a la Constructora Aguilar, propiedad de Rodrigo Aguilar, por estafar en la venta de edificios. Según las víctimas, habrían pagado desde 36 mil dólares por departamentos que no se construyeron o, si están edificados, que no se les entregó la titularidad de la propiedad. Asimismo, advierten que Aguilar habría huido del país, dejándolos sin casa y sin dinero, además, con la amenaza de que el banco les deje sin lugar donde vivir. Lamentablemente, cada día aparecen más víctimas de la presunta estafa.

Nuestro medio visitó los tres predios adquirido por la Constructora Aguilar para construir edificios. De estos, solo uno -denominado Torre Munich y que tiene ocho pisos- fue concluido y está en la Av. Papa Paulo, pero tiene doble hipoteca.

Les preocupa cómo puede afectar estas hipotecas a sus departamentos, que ya fueron pagados.

"Preocupa porque no sabemos nuestra situación. El tipo ha desaparecido con nuestro dinero y ahora hay una deuda bastante fuerte que se debe al banco . Tenemos entendido que no se dio ni un solo centavo al banco de toda la deuda que Rodrigo Aguilar tenía", agregó.

De acuerdo con los denunciantes, Aguilar debe aproximadamente 3 millones de bolivianos al Banco Bisa por un préstamo adquirido en 2019. Sin embargo, no se canceló un solo centavo, ni siquiera los intereses.

"Como propietarios no sabemos qué hacer porque no tenemos papeles. Mi departamento es de 24 mil dólares. Tenemos miedo de que vengan a querer desalojarnos de nuestra casa, porque hemos puesto todo lo que teníamos aquí, este es nuestro hogar. Lamentablemente no tenemos papeles, no tenemos dinero y no hay el responsable de todo esto", detalló.