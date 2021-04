Padres demandan el desayuno escolar y bloquean el Puente Huayculi

Cochabamba, Bolivia

Padres de familia de Quillacollo instalaron un bloqueo, la medida de presión iniciada este lunes 19 de abril no ha sido levantada. Durante la jornada ha generado un caos vehicular en el puente Huayculi, kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo.

El alcalde suplente, Willy López, confirmó que se subsana las observaciones que hizo el Concejo Municipal al contrato y adelantó que se pedirá que sea reconsiderado para superar el conflicto.

“El proceso de contratación no se inició en mi gestión, lo herede de anteriores autoridades con falencias, pero no lo hemos paralizados para no perjudicar”, aclaró.