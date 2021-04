La Policía desbloqueo el Puente Huayculi

Cochabamba, Bolivia

La Policía llegó hasta la avenida Blanco Galindo, en el sector del puente Huayculi, en primera instancia pidieron a los movilizados retirarse del lugar, ante la negativa de los activistas y plataformas ciudadanas que componen la Coordinadora de Defensa de la Democracia (Conade), realizaron el uso de agentes químicos.

La medida había sido instalada desde primeras horas de este jueves, los manifestantes rechazan la detención del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina y la “persecución política” que denuncian inició el Gobierno.

Al momento de la intervención se registraron gritos y molestia de los activistas. Quienes asumían la medida denunciaron que los uniformados actuaron con violencia, sin respetar su derecho a la protesta.

“Continuaremos con la medida hasta que liberen a nuestros presos políticos, Tonchi, Yassir, las ex autoridades, policías y militares. Queremos una reforma policial, no más fiscales al servicio del Gobierno”, señalaba la ex asambleísta y activista Lizeth Beramendi.