Paro en el sector salud: Rechazo a la Ley de Jubilación y demandas de ítems

Santa Cruz, Bolivia

El sector salud anunció que llevará a cabo un paro nacional de 24 horas el próximo miércoles 13 de marzo, en protesta contra la ley de jubilación obligatoria. Esta medida, según los manifestantes, atenta contra sus derechos laborales y no cuenta con la voluntad política necesaria para resolver el conflicto.

"Nos encontramos ante un problema muy sencillo de solucionar, pero lamentablemente no existe la voluntad política para hacerlo. Simplemente estamos rechazando de manera tácita una jubilación obligatoria a los 65 años", expresó un representante del sector.

Además, se ha advertido que, de no atenderse sus demandas, las medidas de protesta podrían intensificarse con paros escalonados en el futuro. Los manifestantes señalan que la población está al tanto de su lucha y entiende que la ley propuesta afecta sus derechos laborales.

Se informó que se reforzarán los servicios de emergencia para garantizar la atención médica a la población durante la jornada de protesta.

Paro de 72 horas en la maternidad

Desde la Maternidad Percy Boland, en Santa Cruz, se anunció un paro de 72 horas a partir de este miércoles, en respuesta a la falta de soluciones a la problemática de hacinamiento de pacientes y la mejora de las condiciones laborales en el maternológico.

Carmen Bonilla, secretaria de hacienda de la maternidad, declaró: "No queremos llegar al paro, pero si no obtenemos respuestas satisfactorias, no nos quedará otra opción que llevar a cabo la medida de fuerza por 72 horas".

La movilización comenzó el martes 5 de marzo, en medio de una situación de sobrepoblación crónica en la unidad de neonatología y la persistente falta de ítems y condiciones precarias que afectan tanto al personal médico como a los pacientes. Se advierte que por día se ven obligados a reprogramar al menos 100 consultas externas.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentra la devolución del terreno del antiguo Banco de Sangre para la ampliación de las instalaciones, la contratación de personal fijo para cubrir la demanda existente, y la dotación de equipamiento médico adecuado para garantizar una atención óptima a los pacientes.