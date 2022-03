Patty afirma que si observan su postulación a defensora del Pueblo será discriminación

La exdiputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, ratificó su postulación a la Defensoría del Pueblo, afirmó que en estos días prepara su documentación para presentar su candidatura.

“Yo voy a presentar la próxima semana mis papeles, ya que tengo que escuchar a mi pueblo, si no cumplo ellos me pueden llamar la atención, por eso me voy a presentar”, manifestó Patty.