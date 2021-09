Patty lleva huevos a autoridades de Gobierno y la Fiscalía para que actúen contra Camacho

Cargando...

La Paz, Bolivia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, acusó a las autoridades de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, por no actuar y citar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco de las investigaciones por los conflictos sociales de 2019.

La mañana de este lunes se llevó a cabo un acto de desagravio de la wiphala en La Paz en plaza Murillo. La exparlamentaria llegó hasta el lugar llevando huevos para entregárselas a Lanchipa y al ministro de Justicia, Iván Lima.

“A nuestros jueces, nuestros fiscales les faltan los huevos”, dijo Patty a tiempo de exigir al sistema de justicia que actúen contra Luis Fernando Camacho, luego de que consideró un ultraje a la wiphala.

“Le digo desde aquí al Fiscal General que se ponga los huevos, que no esté mirando desde el palco, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el Estado”, dijo la exdiputada. “El fiscal general, Departamental, Ministro de Justicia, no tienen huevos. Por eso se los he traído para que se pongan huevos para defender al pueblo boliviano”, agregó.

Cargando...

Reprochó a las autoridades de justicia que permitan los silbidos y gritos contra los primeros mandatarios y que, además, dejen que se pisotee a la wiphala.

Con la Constitución y leyes en mano, la exdiputada recordó que la wiphala es un símbolo patrio y que su ultraje está penado por el Código Penal como ultraje.

Señaló que Luis Fernando Camacho, al ser abogado, debería conocer de esas normas, por ello, exigió que la Fiscalía actué de oficio y detenga al exlíder cívico, a quien acusó de conspiración.

La exdiputada es la querellante en el caso denominado “golpe de Estado”, donde el principal denunciado es Luis Fernando Camacho por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, sin embargo, aún la Fiscalía no ha convocado a declarar al gobernador cruceño.