PDC decide retirarse de las elecciones subnacionales a nivel nacional

La Paz - Bolivia

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) determinó este martes no participar de las elecciones subnacionales 2021, fijadas para el domingo 7 de marzo.

“El Comité Nacional (del PDC), en reunión virtual, ha decidido retirarse y no participar de las elecciones, esto por varias razones tanto por salud, la pandemia y aspectos estructurales del partido, entonces, ya lo hemos presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, señaló el jefe nacional de ese partico, Froilán Calderón, de acuerdo a radio Erbol.

Con la decisión del PDC, suman a tres fuerzas políticas junto a Unidad Nacional (UN) y Comunidad Ciudadana (CC) que no participarán de las contiendas electorales. El primero no participará en todo el país; mientras que los dos últimos no participarán en el departamento de La Paz.

A través de una misiva, la dirigencia puso en conocimiento del TSE el fallecimiento de su presidente, Luis Ayllón, el secretario departamental de La Paz, Reynaldo Villanueva y el del candidato en El Alto, Fermín Tarquino, todos víctimas del Covid-19.

Hasta el mediodía de este martes vencía el plazo para que los partidos hagan conocer una decisión final sobre si participarán o no de los comicios del 7 de marzo.

El partido estaba participando con sus candidatos propios en varias regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, y en alianza como en Santa Cruz a la candidatura de Fernando Camacho.