Pelea de colegialas: Audios amenazantes, videos, fotos y denuncias de bullying

Cochabamba, Bolivia

El patio de una unidad educativa del sistema privado, ubicado en el municipio de Sacaba, se convirtió en el escenario de una pelea entre colegialas. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, las mismas fueron grabadas por otros estudiantes.

La madre de las dos estudiantes que golpeaban a otra, denunció que recibió amenazas e insultos mediante WhatsApp por parte del papá de la estudiante golpeada, aseguró que sus hijas son víctimas de bullying y discriminación. Lo que habría sucedido de acuerdo al relato de la progenitora es que una de sus hijas reaccionó a las provocaciones y la otra al ver a su hermana salió en su defensa.

"Mis hijas reciben constantes insultos, les dicen que no tienen estatura, que son enanas, que no tienen clase social. Se refieren a mis hijas con palabras vulgares. Las califican de zorras, escriben sus nombres en el baño del colegio (...) He recibido amenazas, insultos, se refiere a mis hijas con palabrotas. Pido garantías para mis dos hijas, que están en la institución, además tengo otros dos hijos. Son cuatro en total", declaró.