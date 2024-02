“Peleamos por el sombrero de Saó”: Pobladores de Paurito piden intervención

Santa Cruz, Bolivia

Hasta el municipio de Cabezas llegaron los pobladores de Paurito, alarmados por un “avasallamiento ilegal” a predios de un área protegida donde se encuentra la Palmera de Saó, y desde donde obtienen la materia prima para la fabricación del sombrero tradicional cruceño.

Acudieron con documentación en mano, para hacer conocer a las autoridades su preocupación y el daño que se realiza al área protegida.

“Nosotros estamos trayendo una documentación que son las leyes departamental y nacional que indica que este sector, ha sido declarado área protegida de la Palmera de Saó, y nosotros venimos en son de paz para poder conversar y dialogar con el alcalde de Cabezas, sabemos que el predio esta en jurisdicción de Cabezas, entonces nosotros no estamos peleando tierra, estamos peleando la Palmera de Saó, que no sea deforestada porque sabemos que cuando entregan las tierra la van a tumbar”, indicó uno de los comunarios.

Señalaron además que se encuentran en emergencia y aseguraron que las tierras que habitan, no pueden ser utilizadas para ganadería o agricultura, además advierten riesgos de inundación.

“Decirle a las personas que están queriendo habitar esa zona, que no sirven, son tierras bajas que solamente sirven para la Palmera de Saó, otros productos no se dan, tampoco se puede criar ganadería porque son tierras bajas, tampoco pueden sembrar, es un cordón ecológico del Rio Grande, una vez empiecen a deforestar esos montes, nos vamos a inundar, peligramos todos, traemos documentos para poder paralizar y que no sean engañados los comunarios, añadió uno de los pobladores de Paurito.