"Pensé que querían mi mochila, no fue así. Me querían a mí", dijo la víctima de un presunto intento de rapto

Este miércoles 1 de marzo una estudiante universitaria vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. Al retornar a su casa después de realizar un trabajo práctico, fue interceptada por tres sujetos que estaban a bordo de un taxi blanco.

Cámaras de seguridad de la OTB Ballivián, en la zona de Pacata Alta, al norte de la ciudad captaron la persecución a la víctima. La joven de 18 años esperaba un taxi que había solicitado para retornar a su casa, al ver que no llegaba empezó a caminar.

“Estaba despidiéndome de mi compañero, ya que el taxi que pedimos no llegaba. Decidí bajar hasta la avenida que está a pocas cuadras. Entonces me di cuenta que había un vehículo estacionado, por eso decidí meter todas mis cosas a mi mochila, ellos vieron eso (los del taxi)” , contó la universitaria.

Mientras recorría la avenida Isabel Calvimontes, se percató que en el motorizado parecía que había una señora, porque parecía sostener algo en los brazos, pero se trataba de dos hombres, esta situación la alertó, acelerando su paso.

“El vehículo se fue en línea recta hacia otra calle y dieron la vuelta por otra cuadra, continúe mi camino, muy cerca de la acera. De repente el taxi se fue acercando más y frenó de golpe, le vi la cara al muchacho y corrí. Mientras corría gritaba pensé que querían mis cosas (me vieron guardar mi celular y billetera), arrojé mi mochila a mitad calle. Pero no querían mi mochila, me querían a mí” , contó atemorizada.

Al darse cuenta de las terribles intenciones del antisocial la joven no dejó de correr, gritando por la calle, pidiendo la ayuda de los vecinos. Al escucharla empezaron a salir de sus domicilios y logrando evitar lo peor.

“Gracias a Dios no quedé en pánico y reaccioné rápido, pude correr (…) Recuerdo su rostro, no lo he olvidado, recuerdo las características hasta del taxi. Tengo miedo de salir, una coronel me socorrió y me pidió realizar la denuncia (…) Tenía miedo, ni siquiera pude dormir”, relató.