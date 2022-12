"Perdimos la batalla contra el cáncer": Una madre ruega por ayuda para poder enterrar a su hijita

Cargando...

Una joven madre de 22 años, oriunda del Beni pide ayuda a la población para darle cristiana sepultura a su hijita de cuatro años, que falleció por cáncer. Llegaron al departamento de Cochabamba en busca de atención médica especializada, pero la pequeña no resistió.

La progenitora pide ayuda a la población para poder trasladar los restos de su pequeña, quiere llevar su cuerpecito hasta su ciudad natal, Beni, para darle el último adiós. Para volver a casa necesita ayuda económica.

"Mi hijita tenía leucemia, la derivaron a Santa Cruz, allá no había cupo para entrar al Oncológico. De esa forma fue derivada hasta Cochabamba, para recibir su tratamiento de quimioterapia, lastimosamente tenían que hacerle una cirugía a mi niña, pero no pudo resistir", contó llena de dolor Keyla Roca.

En medio del dolor contó que en el departamento del Beni no se tiene un hospital de tercer nivel, por tal motivo la madre tuvo que peregrinar buscando atención médica en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.

"Lastimosamente en el Beni no hay un hospital de tercer nivel, sólo de segundo nivel. No hay profesionales, no hay un oncológico para atender a nuestros niños. Pido ayuda para poder trasladarla al departamento del Beni, porque allá está toda mi familia", añadió

Para quienes puedan ayudar a Keyla, pueden comunicarse al 673-68837.