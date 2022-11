Santa Cruz, Bolivia

La Policía continúa buscando al taxista que se llevó Bs 13 mil de una pasajera que tomó el taxi desde el mercado Primavera hasta su domicilio en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El dinero era destinado para el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de su hijo.

“Están revisando las cámaras todavía, no hay avance todavía, seguimos esperando y la Policía me dijo que tenga paciencia”, contó con profunda tristeza la afectada.

La señora Fenia Gonzáles Cruz, manifestó que tras la pérdida de los trece mil bolivianos retrasa el tratamiento de su hijo, puesto que lo necesita con urgencias.

“La quimioterapia de mi hijo ya la tengo que hacer está semana que viene ya le toca y si no la hago esa quimioterapia sería fatal para mi hijo, yo tengo que seguir con el tratamiento como dijo la doctora que hay que seguir al pie de la letra”, contó con la voz entrecortada Fenia.

“Le pido al taxista que por favor se ponga la mano al pecho y que me los traiga los Bs 13 mil que necesito para seguir adelante con el tratamiento de mi hijo, no pierdo las esperanzas de que el señor se va arrepentir y me los va devolver”,