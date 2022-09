Perrito se salvó de ahogarse aferrándose a un montón de basura y fue rescatado por bomberos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este jueves y tras la intensa lluvia registrada en la ciudad de Santa Cruz, un perro se salvó de ahogarse aferrándose a un montón de basura y luego fue rescatado por bomberos del interior de un canal en la Av. Radial 10 entre 6to y 7mo anillo.

El can logró subirse sobre pajas y desechos para no ser arrastrado por el agua del canal que empezaba a subir debido a la jornada lluviosa que se vivió en la capital oriental, corría el riesgo de morir ahogado.

Tras la alerta de transeúntes de la Villa 1° de Mayo, personal de Rescate de Bomberos de la Policía Boliviana llegó al lugar, donde se observó que el animalito estaba en el canal de drenaje. Inmediatamente, se realizaron maniobras técnicas bomberiles, utilizando cuerda para extraer al perrito y realizar el rescate del mismo concluyendo el trabajo con éxito.

"Avanzó mi personal, ha podido rescatar al can con éxito, un perrito macho", indicó el capitán de Bomberos.

Personal de bomberos durante el rescate del can.

En el lugar no se encontraba ninguna persona que pudiera ser el dueño del perro, entonces lo trasladaron a la Unidad De Bomberos.

"No había ningún dueño por el lugar, no había nadie, así que lo trajimos a la unidad. Luego, se tomó contacto con Zoonosis, pero indicaron que no tienen espacio, no pueden recibirlo. Entonces, el perrito está en la unidad", detalló.

No le pusieron nombre porque esperan que aparezca la familia del perrito. Si no tuviera dueño buscarán un refugio, ya que no pueden tenerlo en la unidad.

"No lo podemos tener tampoco nosotros. Aquí salen y entran vehículos en todo momento, tener animales es peligroso porque pueden ser atropellados", lamentó el capitán de Bomberos.