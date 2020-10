Perú rechaza acuerdo de compra vacunas de AstraZeneca por falta de datos y alto costo

El Gobierno peruano dijo el jueves que no firmará un convenio de compra de vacunas contra el coronavirus con el laboratorio AstraZeneca, porque no proporcionó datos de sus estudios y ofrecía cantidades mínimas de inoculación.

El primer ministro Walter Martos anunció además, en una conferencia con la prensa extranjera, que pese a una desaceleración del número de contagios del virus en Perú, no se descarta una segunda ola de la pandemia en el país, aunque sería de menor proporción de lo que ocurre en países de Europa.

"Los otros laboratorios nos han alcanzado como corresponde, sin embargo, AstraZeneca no", dijo el funcionario. Asimismo, Martos dijo que Astrazeneca quería un adelanto económico bastante significativo "con el riesgo a no recuperarlo" porque si no se obtenía la vacuna se perdía el dinero adelantando.