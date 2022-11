"Pidieron dos cervezas y una jarra de chicha": fingieron ser clientes y robaron $us 50 mil de un local

Cochabamba, Bolivia

Cuatro delincuentes se robaron 50 mil dólares y joyas de un local de la zona norte de Cochabamba. Los antisociales portaban armas, amenazaron, golpearon y maniataron a los propietarios del lugar.

"A mi mamá le ahorcaron hasta que perdió la conciencia. No recuerda mucho, pero le arrastraron hasta el cuarto. A mis otras tías les han golpeado igual", develó una de las víctimas.

Los atracadores se hicieron pasar por clientes para ser atendidos, pidieron algo de tomar y luego ingresaron al domicilio que se encuentra en el mismo local de forma violenta. Además, usaban uniformes de trabajo para no levantar sospechas.

"Ella normal les estaba atendiendo, como clientes. Mi mamá ya estaba cerrando la puerta y les dijo que ya no había atención. Entraron tres hombres, se sentaron. Estaban vestidos con trajes de jean y reflectores, como los de Elfec y Comteco. Se entraron y le pidieron 'dos cervecitas'. Mi mamá les dijo: 'no, ya no hay. voy a cerrar'. Después, uno se acercó a la cantina y le pidió una jarrita de chicha para llevar, lo que aceptó porque ya tenía que cerrar el local", detalló una de las personas afectadas.