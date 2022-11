Plan 3000: Arrebataron a una bebé de los brazos de su mamá; hay arrestados

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una bebé de un mes y medio fue arrebatada de los brazos de su mamá la mañana de este jueves en el Plan 3000. La mujer acusa a personas que pertenecen al grupo de choque de la zona.

El hecho ocurrió en el barrio 12 de diciembre y según dijo la mamá, para devolverle a la menor pedían la presencia de su esposo, quien supuestamente sería miembro del grupo de la resistencia "la bomba".

"Aparecen corriendo una mujer y cinco hombres. Ella me quitó a mi hija y empezó a pasarle un cortaplumas por la cabeza. Me agarraron a manazos y me dijeron que mientras no venga mi marido no me la iban a entregar", relató la mujer.

La mamá logró identificar a estas personas y junto a efectivos policiales lograron aprehender a cinco de ellos. Sin embargo, la principal involucrada continúa prófuga. El hecho se está investigando por el delito de intento de secuestro.

