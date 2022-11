Plataformas piden al Comité Interinstitucional explicar el contenido de las preguntas que se emitieron en el cabildo

Santa Cruz, Bolivia

La representante de la plataforma 'Hijos de la Patria', Pamela Flores, sugirió al Comité Cívico pro Santa Cruz y al Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, explicar y socializar el contenido de las preguntas que se emitieron en el cabildo del pasado 13 de noviembre, para darle certidumbre a la población que asistió a la concentración.

“Creo que es necesario que no solamente el Comité Cívico pro Santa Cruz, si no también el Comité Interinstitucional, (deberían) explicar minuciosamente y detalladamente que es lo que han querido decir verdaderamente, porque no todo el pueblo cruceño y boliviano saben que significa federalismo o autonomía, Es necesario dar un norte a la población para seguir adelante”, señaló Flores.