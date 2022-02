Cochabamba, Bolivia

Pobladores de Caico tapiaron oficinas del INRA en Cochabamba, en reclamo por el incumplimiento del desalojo de loteadores de la zona, señalan que hasta ahora las autoridades no hicieron nada para solucionar el conflicto de tierras.

"Lo único que estamos pidiendo es el cumplimiento de la normativa y el comunicado que ha sacado el INRA sobre el tema del avasallamiento de tierras en el Sindicato Agrario de Caico que ha dicho que se haga un desalojo de toda esa gente ajena que hay en el sector, pero hasta la fecha no han dado cumplimiento. Sin embargo, una funcionaria quiere ir a hacer mesuras de campo sin previo desalojo, prácticamente quiere que haya otro enfrentamiento y derramamiento de sangre, nosotros, como comunarios, no queremos eso, queremos el desalojo sin enfrentamientos", denunció la representante del Sindicato Agrario.