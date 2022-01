Comunarios de Caico reclaman por el enfrentamiento entre dos grupos de loteadores

Cochabamba, Bolivia

En entrevista con el programa El Mañanero, Rosy Villarroel, representante del Sindicato Agrario Caico, denunció que el enfrentamiento registrado ayer en su comunidad es entre dos grupos de loteadores y que afecta a los vecinos.

"El conflicto no es de ahora, sino que data de hace varios años. Nosotros, los comunarios del sector, somos las víctimas de estas peleas, pugnas, atropellos que hay de parte de este grupo de loteadores. Dos familias han traído a este gente a avasallar nuestro predios privados. Ahora ha habido un conflicto interno entre ellos, en la repartición de tierras que ni siquiera les pertenecen, que ha desatado el enfrentamiento de estos días", reveló Villarroel.

Comentó que con el enfrentamiento registrado ayer, los vecinos se vieron afectados, principalmente los niños que estaban atemorizados por el uso de dinamitas y hasta armas de fuego.

"Lo peor es que las amenazas vienen a mi familia, hacia mi, a las personas que reclaman. Me han amenazado de muerte. Es insostenible esa situación, no respetan mi estado de salud. Ayer por ejemplo, ellos se hicieron pasar por comunarios, pero no eran, yo les dije que se resguarden", contó entre lágrimas Rosy.