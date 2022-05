“Ponte a lavar, planchar y estudiar inglés”, estudiante denunció a docente de la Uagrm

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una joven estudiante, denunció haber sido victima de discriminación por parte de una docente de la facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz.

“Decirte imbécil es un adulo a vos”, “ponte a lavar, planchar y estudiar inglés”, fueron las palabras que la docente de la materia de inglés le dijo a la joven luego de que cuestionara su manera de enseñar.

La joven, que está en segundo año de carrera, difundió el audio, para denunciar que su docente la insultó, discriminó y la expulsó de su clase. "No enseña bien, toma exámenes de lo que no nos enseña".

En el audio se escucha que tras las críticas la docente respondió: “A mí no me vas a decir que no sé enseñar. ¿Quién sos pues vos?, sos una malvada. Yo soy dueña y señora de mi clase y no te quiero soportar tu mala crianza, sos una vacía del alma”.

A raíz de este problema y otros que ya se habían suscitado con la docente, los estudiantes de la carrera solicitaron la apertura de otro grupo de la misma materia, Inglés I y II, pero con otro catedrático.