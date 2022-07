Por defender a su perro, terminó matando a otro can con una herramienta

Cochabamba, Bolivia

La noche de este miércoles 28 de julio, se registró un caso de biocidio, en la zona sur de la ciudad. Una pelea entre dos canes provocó que el dueño al intentar separarlos terminara matando a un can, que en ese momento se encontraba paseando con su dueña. El hombre habría usado un martillo para golpear al otro perro.

El acusado de biocidio se encontraba en una patrulla de la Policía, mientras personal de la unidad de la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma), realizó el levantamiento del perro sin vida, que se encontraba sobre la calzada. “El perro que atacó y terminó muerto es un poco agresivo, lo cuidábamos también, porque sus dueños lo sueltan”, indicó la familiar del presunto agresor.

“ Lo único que puedo decir es que ha sido en defensa propia (…) El perro estaba afuera y atacó a mi perrito, le mordía del cuello, no lo soltaba, no lo soltaba. En mi desesperación, yo estaba con mi martillo y se me fue la mano ”, declaró a la Red Uno.

La propietaria de la mascota que perdió la vida, dijo que sacó a pasear a su mascota, cuando de un domicilio salieron tres perros, lo que habría alterado a su canino, perdiendo la mujer el control de la correa.

“Sus perros salieron de golpe porque una persona llegó a su casa, mi perro me ganó, estaba haciéndolo pasear a mi perro con la correa, y me ganó, corrió. Entonces fui detrás de mí mascota, para que no se pelee con los otros perros, y recién salió el dueño porque no había ni una persona, sólo estaban sus tres perros. Directamente le dio con el martillo en su cabeza, yo le pedí que no lo hiciera, y le dio a martillazos. Corrí y le dije mira lo que has hecho y mi perro murió, sólo se quedó parado, no dijo nada”, contó la dueña del otro can.