Santa Cruz, Bolivia

El encargo de Respuesta Rápida del Covid-19, Carlos Hurtado, informó que para la jornada del domingo 26 de julio el departamento de Santa Cruz registró 234 nuevos casos positivos por coronavirus, ascendiendo de esa manera a 32.372 infectados en la región desde que inició la pandemia el 10 de marzo.

Al inicio de la conferencia, el vocero dio el reporte con la voz entre cortada, puesto que ese mismo día había enterrado a su padre, el gerente de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez.

La autoridad hizo hincapié en el que el número bajo de casos por Covid-19 se debe a la falta de insumos para la realización de pruebas PCR, por lo que exhortó a la población "no confiarse con los datos laboratoriales, porque no significan la realidad del departamento".

"Como COED, máxima autoridad en atención de la emergencia, ese búnker de nuestros grandes maestros, pedimos, exigimos no confiarse. Estos datos laboratoriales no reflejan la realidad del departamento, son datos provisionales, debido a que varios laboratorios tienen falencias en los insumos. Por eso instamos a cumplir con las medidas de seguridad, autocuidado, no exponernos y, sobre todo, respetar el legado de nuestros grandes maestros, de servicio a la comunidad", sostuvo Hurtado.

Indicó que se confirmaron 20 nuevos fallecidos por el Covid-19, haciendo un total de 948 las víctimas por la enfermedad. De los 20 nuevos decesos, 13 son de Santa Cruz de la Sierra, 4 de Cotoca, y 3 de El Torno.

"La tasa de letalidad es del 2,8%; es decir, que por cada 100 enfermos, fallecieron tres. Tenemos la letalidad más baja del país, y no queremos más muertos, no nos expongamos", exhortó el vocero.

En tanto, 33 pacientes fueron dados de alta de los diferentes hospitales, sumando un total de 16.570 las personas que vencieron al virus que equivalen al 51% de pacientes recuperados de Covid-19.

"Gracias al trabajo de nuestro equipo de primera línea y de todas las instituciones que trabajan, tanto en atención médica como en los rastrillajes, cuidados intensivos, etc.", resaltó Hurtado.

De los 234 nuevos casos reportados el domingo, 142 de ellos se dieron en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, San Rafael (16), Concepción (12), Camiri (10), El Torno (8), Montero y Roboré (8), La Guardia y Warnes (5), y los restantes en Cotoca, Porongo, Puerto Suárez, San Juan, Colpa Bélgica, San José de Chiquitos y San Julián.

De estos nuevos confirmados, 119 son varones y 115 mujeres (12 mayores de 60 años).La cantidad de pacientes en cuidados intensivos se mantiene como ayer, con 130 casos, de ellos, 109 se encuentran intubados, ayer eran 114.

Los datos del Sedes arrojan que a la fecha existen 14.854 casos activos hasta el 26 de julio (cifra oficial), 28.068 contactos directos y 22.999 casos descartados por laboratorio.