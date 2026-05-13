¿Por qué la abrogación de la Ley 1720 vuelve a Diputados? Esto cambió el Senado

La discusión sobre la abrogación de la Ley 1720 aún no terminó. La Cámara de Senadores aprobó este martes modificaciones al proyecto de ley y abrió una nueva etapa en el tratamiento legislativo de una de las normas que más tensión social y política generó en las últimas semanas.

Los cambios incorporados obligarán a que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, donde deberá revisarse nuevamente antes de una posible promulgación.

¿Qué modificaciones aprobó el Senado?

El Senado añadió dos artículos transitorios al proyecto original.

El primero establece que la Cámara de Diputados deberá trabajar en una nueva normativa agraria en un plazo de 60 días, mediante un proceso de concertación.

La futura ley deberá definir condiciones, procedimientos y mecanismos legales para que pequeñas propiedades agrarias puedan acceder a beneficios a través de procesos voluntarios de conversión técnica, administrativa y legal.

Participación de sectores y entidades

La segunda modificación señala que la nueva normativa deberá construirse con participación de entidades nacionales y departamentales que tengan representatividad y legalidad verificadas.

Además, se tomará como referencia el trabajo de las comisiones agrarias departamentales.

¿Por qué el proyecto vuelve a Diputados?

Al haberse introducido cambios al texto original, el procedimiento legislativo obliga a que el proyecto regrese a Diputados.

Ahora existen dos escenarios posibles:

Si Diputados acepta las modificaciones, la ley podrá avanzar hacia su sanción y promulgación.

Si rechaza los cambios, el proyecto deberá debatirse nuevamente en sesión de la Asamblea Legislativa.

Esto significa que el tratamiento de la norma podría extenderse varios días más.

Durante el debate en el Senado, el legislador Jesús Suárez Egüez pidió aprobar el texto original sin modificaciones para acelerar la promulgación y reducir la tensión social provocada por movilizaciones y bloqueos.

Sin embargo, la propuesta no logró respaldo mayoritario. Las modificaciones aprobadas coinciden parcialmente con la postura del sector agropecuario cruceño, que planteó abrogar la Ley 1720, pero bajo el compromiso de elaborar una nueva normativa consensuada en un plazo de 60 días.

¿Qué expectativa existe ahora?

La atención se concentra nuevamente en Diputados, donde deberá definirse si se aceptan o no las modificaciones del Senado.

Mientras tanto, sectores sociales, productores y organizaciones continúan atentos a un debate que sigue marcando la agenda política y económica del país.

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