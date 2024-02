"Por un brasero mal apagado": una docena de casetas de yatiris se incendia en El Alto

El Alto, Bolivia

12 casetas de yatiris, amautas y guías espirituales ardieron en llamas y quedaron reducidas a cenizas. Se presume que el fuego se inició por una brasero mal apagado luego de una ch'alla que se intensificó por la gran cantidad de alcohol que hay en el lugar. Sucedió en la Av. Panorámica de la ciudad de El Alto.

Los propietarios, algunos de la tercera edad, contaron con lágrimas en los ojos, cómo no pudieron hacer nada para apagar el fuego a tiempo.

Bomberos utilizaron más de 14 mil litros de agua para mitigar las llamas, ya que había leña, maderas y otros elementos inflamables.

"Me llamaron a las 4 de la mañana, me dijeron que Bomberos estaban viniendo porque todos los kioscos se estaban quemando. Soy viuda también, ahora no tengo nada", comentó Juana, de 76 años y que llevaba 30 años en el lugar, heredando el negocio de su madre.